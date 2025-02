Seu intestino não está funcionando bem? Comer estes alimentos vai ajudar

Entre as frutas mais indicadas para essa função temos mamão, banana, abacate, pera, caju, goiaba e maçã (com casca). Também cumprem bem esse papel as frutas cítricas, como maracujá, kiwi, abacaxi, laranja, tangerina; e as frutas vermelhas, como morango, amora, mirtilo, ameixa.

É importante ressaltar que nenhuma fruta isoladamente pode melhorar ou piorar o trabalho do intestino. O bom funcionamento intestinal é resultado de uma boa alimentação, rica em frutas variadas (de três a seis por dia), preferencialmente com casca e com adequada hidratação. Tudo isso garante um bom aporte de fibras, nutrientes, vitaminas e antioxidantes.

Água

A água é fundamental para o funcionamento do organismo e para garantir que o sistema digestivo funcione adequadamente. A água hidrata o bolo fecal, melhora o hábito intestinal e previne a constipação.

Quando não ingerimos água suficiente, o intestino precisa reabsorver a água das fezes, o que as deixa ressecadas e difíceis de serem eliminadas. Isso favorece o desenvolvimento de doenças como hemorroidas, constipação, diverticulite e outros problemas gastrointestinais.