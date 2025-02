O que causa a perda dos dentes e quais os riscos disso à saúde?

Sorrir é um ato simples que demonstra felicidade e aproxima as pessoas. No entanto, a perda de alguns (ou todos) os dentes costumam envergonhar e inibir o sorriso. Infelizmente, a perda dentária é muito comum, sobretudo em idosos: cerca de 41% das pessoas com mais de 60 anos já perderam todos os dentes, de acordo com o IBGE. A perda total ou parcial dos dentes é chamada de edentulismo.

Fatores que levam à perda do dente

Os principais são cárie e doença periodontal. A cárie está relacionada com a dieta (excesso de açúcar e carboidratos) e uma higiene bucal inadequada. A doença periodontal ocorre devido à presença da placa bacteriana que se adere aos dentes, causando inflamação na gengiva e levando à perda dentária;

O custo elevado dos tratamentos dentários é outro fator. Nem sempre as pessoas têm condições de visitar um cirurgião-dentista;