Saúde íntima da mulher sofre mais no calor: tire dúvidas sobre o assunto

Embora rara, a SCT é causada por toxinas produzidas por certas bactérias, como a Staphylococcus aureus, que podem entrar na corrente sanguínea. Essa condição desencadeia uma resposta inflamatória sistêmica, podendo afetar múltiplos órgãos e, em casos graves, ser fatal se não tratada rapidamente.

FONTES: Adriana Campaner, chefe do Setor de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo (SP), e presidente da Comissão de Trato Genital Inferior da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo); Flávia Purcino, médica ginecologista, mastologista da Clínica OncoStar Rede D'Or e sócia-fundadora da Clínica Eredità, ambas em São Paulo (SP); Loreta Canivilo, ginecologista com especialização em Ginecologia Endócrina no Hospital Sírio- Libanês e membro da equipe médica da Clínica Arthé, em São Paulo (SP), e Waldemar Carvalho, ginecologista da BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo.