'Médica falou que dor era ansiedade, mas saí do hospital com 2 cirurgias'

O eletrocardiograma apontou que Maria Rita estava sofrendo um princípio de infarto. O médico solicitou um novo exame, que apontou o mesmo diagnóstico.

Àquela altura, a falta de ar era tamanha que, no caminho para fazer o exame de raio-X, a jovem parou no meio do corredor e sentou-se no chão. Então, pediu uma cadeira de rodas.

O médico disse que o resultado do raio-X havia vindo sem alterações, mas que iria esperar o resultado do hemograma para dar um parecer. Em paralelo, ele estava em contato com um cardiologista de fora para avaliar o quadro de Maria Rita.

Em dado momento, o cardiologista retornou e, assustado, pediu que a jovem fosse levada à ala intensiva, onde os médicos constataram um pneumotórax já avançado.

Maria Rita teve de passar por duas cirurgias Imagem: Arquivo pessoal

A condição, nesse estágio, afeta o funcionamento do coração, o que explica as alterações no eletrocardiograma. Por causa da demora em chegar a um diagnóstico preciso, o pneumotórax, inicialmente simples, estava prestes a evoluir para um pneumotórax hipertensivo.