Câncer anal: Brasil registrou 6.000 mortes e 38 mil internações em 10 anos

O Brasil registrou mais de 6.000 mortes por câncer anal nos últimos 10 anos. Foram 38 mil internações no SUS (Sistema Único de Saúde) relacionadas à doença no mesmo período, mostram dados do Ministério da Saúde obtidos pela SBCP (Sociedade Brasileira de Coloproctologia). Números foram divulgados nesta terça-feira (4), Dia Mundial de Combate ao Câncer.

O que dizem os dados

Ao todo, foram 6.814 mortes e 38.196 internações. Dados são do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) e do SIH (Sistema de Informações Hospitalares), ambos do período entre 2015 e outubro de 2024.

Índices acompanham estatísticas mundiais e alertam para o aumento do câncer anal nas últimas décadas. "A conscientização da população frente ao problema e o conhecimento de que a prevenção e o diagnóstico precoce são possíveis ainda são fundamentais", afirmou a SBCP em nota.