O que você pode aprender com o Guia Alimentar Brasileiro para comer melhor

Capa do Guia Alimentar para a População Brasileira Imagem: Reprodução

6. Planejar as refeições

O planejamento começa com a seleção de alimentos frescos e naturais, priorizando aqueles in natura ou minimamente processados. Essa escolha garante que as refeições sejam nutritivas.

Planejar as refeições também deve considerar a variedade e o equilíbrio nutricional, assegurando que cada uma inclua diferentes grupos alimentares, como carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis.

Vale lembrar que a quantidade de alimentos deve ser ajustada de acordo com as necessidades individuais, respeitando as necessidades nutricionais.

7. Optar por refeições feitas na hora

Quando for necessário comer fora de casa, recomenda-se optar por refeições preparadas na hora, escolhendo restaurantes que utilizam ingredientes frescos e naturais em seus pratos. Isso garante que as refeições sejam mais saudáveis.