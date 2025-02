5 sinais discretos do início de uma química intensa entre duas pessoas

5. Sorrisinhos

Um exemplo típico é quando você sai para passear com o cachorro, cruza com alguém fazendo caminhada que lhe cumprimenta e, dias depois, no mesmo local e na mesma hora, já trocam sorrisos e pequenas risadas, conversas sobre intimidades e sentem um clima "diferente" no ar. O vínculo afetivo com a pessoa que gerou a emoção influencia a reação.

"Caso haja uma boa relação, a probabilidade de isso acontecer é muito maior", diz o neurologista Leonardo de Sousa Bernardes. Segundo ele, além da empatia, o contágio emocional está relacionado também à simpatia, que, embora seja similar, é melhor traduzida como a capacidade de compartilhar um sentimento.

Atração nem sempre tem a ver com beleza

Se for o seu caso, a chance de se sentir emocionalmente atraído por um número maior de pessoas é esperada, principalmente se as ideias, gestos e palavras dessas pessoas lhe fizerem bem e levantarem seu humor e sua autoestima. Além disso, todos temos tendência em nos atrairmos por quem nos trata com gentileza, respeito, exclusividade.

Por isso, nem sempre a atração coincide com o padrão de beleza vigente, explica o psicólogo Yuri Busin. "Há quem prefira as qualidades, o charme, o bom humor, ou até considere alguém bonito, mas não interiormente, por isso não sente vontade de querer se relacionar."