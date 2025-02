Uso contínuo de maconha prejudica memória de curto prazo, revela estudo

Ainda não se sabe se o efeito do uso prolongado de maconha sobre a memória de curto prazo é reversível após a interrupção do consumo, mas um estudo divulgado no dia 28 de janeiro sugere que a substância pode afetar essa função cerebral. Essa memória é chamada "de trabalho" e é responsável pela capacidade de manter informações temporárias, essenciais para a execução de diversas tarefas.

Divulgada no periódico JAMA Network Open, a pesquisa, feita com jovens adultos (com idade entre 22 e 36 anos), mostrou que 63% dos usuários frequentes de maconha (que consumiram a substância mais de mil vezes) exibiram menor atividade cerebral durante tarefas de memória.

Autor do estudo, Joshua Gowin, professor da Universidade do Colorado (EUA), destacou que a pesquisa foi conduzida com elevados padrões metodológicos e que, apesar de outros testes sugerirem possíveis comprometimentos cognitivos, apenas a memória de trabalho foi impactada significativamente do ponto de vista estatístico.