Não banque o insensível: o que não dizer quando alguém está de luto?

O tempo do luto é muito diferente do tempo do relógio. As horas e os minutos que passam do lado de fora têm uma dimensão distinta das que passam do lado de dentro. E o tempo do luto é individual, não existe um padrão, muito menos uma data de vencimento. Na prática, dizer que o tempo cura não tem significado e menospreza a dor.

2. "Veja pelo lado bom disso"

Qualquer declaração que comece dessa maneira ou com "pelo menos" deve ser evitada. É uma bengala de comparação que simplesmente não funciona.

3. "Ela(e) se foi e não vai voltar"

O que dói para quem perdeu alguém amado é a ausência, não conforta saber que essa pessoa se foi para sempre e não vai voltar, porque o que se quer é tê-lo(a) de volta.

4. "Agora é hora de seguir sua vida"