Preguicinha ganha nome chique: 'hurkle-durkle' virou tendência, mas é bom?

Caso você permaneça de pijamas e deitado na cama por algumas horas a mais, você é um adepto da prática. Os objetos presentes e as atividades realizadas durante este momento são pessoais e dependem do tipo de relaxamento favorito. Para algumas pessoas, pode ser uma xícara de café fresco. Para outras, um livro ou simplesmente observar uma paisagem. O "hurkle-durkle", que pode ser feito também no sofá ou à beira de uma lareira, é mais frequente nos finais de semana ou durante as férias, quando o despertador está desativado e a agenda, livre.

Nas redes sociais, o termo se espalhou e conta com milhares de postagens. Nas publicações, os usuários mostram seus respectivos momentos de "hurkle-durkling", ou seja, o cenário e a hora em que estão na cama relaxando. No TikTok, por exemplo, "hurkle-durkle" virou também a tendência de viagem para 2025, em que os usuários compartilham momentos em que estão descansando durante as férias ao redor do mundo. Segundo uma das descrições disponibilizadas no TikTok, o "hurkle-durkle" é "perfeito para manhãs preguiçosas e momentos aconchegantes" captando "a essência do relaxamento".

O conceito é que você fique na cama um pouco mais do que deveria e não sinta qualquer pressão para ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Você está apenas aproveitando o luxo de não ir a lugar nenhum e ficar confortável e aconchegante sob as cobertas. Michael McCuish, vice-presidente da agência de viagens Away From the Ordinary, ao The Washington Post

A prática ganhou notoriedade na imprensa internacional. Segundo o The Washington Post, o costume de estender as horas passadas na cama ao amanhecer aparece também no relatório de tendências de 2025 da Hilton, gigante no setor de hospitalidade. Segundo a empresa, o "hurkle-durkle" tem ganhado um interesse crescente entre os hóspedes em geral, que demoram mais para se levantar e iniciar o dia.

Para o The Washington Post, a tendência descrita no "hurkle-durkle" se enquadra na categoria de turismo de bem-estar. Em expansão, esse segmento deve movimentar mais de um bilhão de dólares este ano, segundo o Global Wellness Institute. Nesta categoria, os viajantes buscam cada vez mais momentos, práticas e técnicas de relaxamento durante seus momentos de pausa na rotina.