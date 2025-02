Não sabe como usar as estações de ginástica em praças e parques? Veja dicas

Quem mora em grandes cidades já deve ter visto alguma estação de ginástica em praças, parques e até no canteiro central de avenidas.

Você também fica olhando para aquele monte de barras e não tem ideia dos exercícios que pode fazer?

Mari Piva, criadora de conteúdo especialista em treino com o peso do corpo (calistenia), explica que nesses aparelhos é possível fazer um trabalho completo e melhorar a força, mobilidade e alongamento. Veja no vídeo abaixo sugestões de exercícios que ela deu para você trabalhar costas, braços, peito, ombros e abdome.