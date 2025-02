Cervejinha descontrai, mas pode ser gatilho para ansiedade e depressão

O uso prolongado da substância traz outros problemas graves. "As consequências podem chegar à instalação da síndrome Wernicke-Korsakoff, com sequelas de confusão mental e amnesia prolongada, muitas vezes irreversíveis", afirma Pablo Sauce, coordenador do Programa de Adicções Generalizadas da Holiste Psiquiatria, de Salvador (BA).

De acordo com Guerra, o álcool também danifica o tecido cerebral, podendo causar atrofia no hipocampo e na região frontal, levando a uma redução do tamanho do cérebro e outras alterações neurológicas significativas.

Gatilho para transtornos psicológicos

Pessoas com quadros de vulnerabilidade psicológica, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia ou comportamento obsessivo-compulsivo, frequentemente utilizam o álcool como uma forma de alívio. Inicialmente, ele pode transmitir uma sensação de diminuição da ansiedade e promover um aparente estado de calma. No entanto, o especialista alerta que esse efeito é transitório. "Pouco tempo depois, o álcool pode agravar os sintomas psicológicos, levando a pensamentos depreciativos ou até suicidas", ressalta Guerra.

Usar a substância como forma de relaxamento após um dia estressante também é comum, mas Zila Sanchez, chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), explica que essa sensação é ilusória. Embora o álcool possa facilitar o sono em um primeiro momento, ele compromete a continuidade e a qualidade do descanso.

"Há interferência nos ciclos do sono, especialmente no sono REM [fase em que há intensa atividade cerebral]. Isso resulta em uma qualidade de sono inferior, levando à fadiga e a um pior estado de alerta no dia seguinte e insônia a médio prazo, o que perpetuará o ciclo de estresse", diz Sanchez.