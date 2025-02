Ana Maria picada por escorpião: o que fazer e cuidados em caso de acidente

Nem todo caso de picada exige aplicação de soro. Apenas um profissional de saúde pode avaliar o melhor tratamento. A maioria dos casos (87%) é leve e não necessita de aplicação. O antiveneno é indicado somente em casos moderados ou graves e pode ser encontrado apenas em hospitais de referência do SUS.

Como se prevenir?

Use telas nos ralos. Na cidade, para evitar a entrada dos escorpiões nas casas e apartamentos, a recomendação é de usar telas em ralos de chão, pias e tanques, além de vedar as frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas. Outra medida é afastar as camas e berços das paredes, e ainda vistoriar as roupas e calçados antes de usá-los.

Nada de entulhos. Clima úmido e quente é ideal para o surgimento de escorpiões, que se abrigam em esgotos e entulhos e se alimentam de baratas. Áreas com acúmulo de lixo podem atrai-los. Nas áreas externas, as principais dicas são manter jardins e quintais livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico. Também é importante manter todo o lixo da residência em sacos plásticos bem fechados para evitar baratas, que servem de alimento e, portanto, atraem os escorpiões.

Com informações de matéria publicada em 26/10/2022