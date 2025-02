'Perdi 66 kg pedalando mil km por mês: a bicicleta foi minha bariátrica'

No primeiro momento, não quis fazer mudanças bruscas na alimentação porque sabia que não seria sustentável. Passei a reduzir a quantidade, gradativamente. Também comecei a comer muito mais frutas quando sentia vontade de beliscar ou comer doces.

Iago Fonseca da Costa

O refrigerante com açúcar foi uma das poucas coisas que Iago cortou definitivamente da rotina. "Ficar sem o refrigerante foi a parte mais difícil, porque eu tomava como se fosse água. E eu gostava do normal, sempre torci o nariz para as bebidas zero. Mas acabei me acostumando e hoje tomo refrigerante zero ou água com gás", explica.

Iago pedala uma média de 50 km por dia Imagem: Arquivo pessoal

'Bicicleta foi minha bariátrica'

A perda de peso e a nova rotina trouxeram mais qualidade de vida para Iago. "Eu tinha picos de pressão alta, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, de nível três, o mais grave. Hoje, não tenho mais. Além disso, os níveis de colesterol e glicose também estão controlados."