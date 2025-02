Cortar refeições pode causar compulsão? O que ciência descobriu sobre jejum

Vale ressaltar que o estudo não realizou o diagnóstico de transtornos —isso deve ser feito durante uma consulta médica, após análise clínica e realização de exames. Mas os pesquisadores conseguiram medir o nível de compulsão em comparação ao tempo de jejum: em relação a quem não jejua, a proporção de horas em jejum foi 29% maior em participantes com compulsão alimentar moderada; e 140% maior em pessoas com compulsão severa.

"Esses resultados ressaltam a importância de estratégias alimentares baseadas na regulação emocional e comportamental, especialmente para jovens universitários, que são particularmente vulneráveis a transtornos alimentares", analisa o pesquisador da USP.

Não é para todo mundo

Há várias formas de fazer o jejum intermitente. Em geral, a pessoa fica a maior parte do dia sem comer e se alimenta em um período mais curto. O jejum 16/8, um dos mais comuns, consiste em jejuar por 16 horas e comer durante uma janela de oito horas. Também pode ser um intervalo de 12 por 12 horas; ou ficar 20 horas sem comer e quatro horas se alimentando; e até fazer um jejum mais rigoroso, de 24 horas, uma ou duas vezes por semana.

Alguns têm mais facilidade em fazer o jejum intermitente e se sentem bem com o método. Mas, sempre que existe alguma restrição alimentar, a tendência é de que, com o tempo, a pessoa compense com alimentos mais calóricos, voltando a engordar.

"É muito comum que os indivíduos que fazem esses tipos de jejum não consigam manter a perda de peso a longo prazo. Existe uma restrição calórica, a pessoa consegue emagrecer, mas no dia a dia é difícil sustentar essa prática", observa o endocrinologista Paulo Rosenbaum, do Hospital Israelita Albert Einstein. "O ideal para perder peso é sempre fazer uma reeducação alimentar, com uma mudança do comportamento e alimentação equilibrada e saudável, sem muita restrição."