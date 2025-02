Chá de cavalinha ajuda a emagrecer? Entenda os riscos de consumir a bebida

Não é novidade que os chás oferecem diversos benefícios para a saúde, mas vez ou outra também ganham destaque por serem aliados à perda de peso. O chá de cavalinha é um deles, e levou essa fama por ser um diurético natural, o que poderia contribuir para o emagrecimento. Mas será que isso é verdade?

A erva cavalinha é um fitoterápico, mas não há estudos científicos que comprovem que seu papel no emagrecimento. As pesquisas, na verdade, demonstram justamente sua ação diurética, por isso é utilizado como coadjuvante no tratamento da obesidade.

O emagrecimento depende de muitas circunstâncias, e não existe um chá que promova a perda de peso, acelere o metabolismo ou queime gordura de forma isolada.