Insônia infantil: por que seu filho pode estar dormindo menos do que devia

"A maior dificuldade é mostrar que não é somente fazer a sequência 'banho-naninha-cama' que vai dar certo. Não basta ter um quarto em tons pastel e achar que isso é o suficiente para um ambiente adequado ao sono", avisa a neurologista.

Melatonina: sim ou não?

Especialistas da Europa atualizaram as diretrizes para os cuidados da insônia em crianças saudáveis, sem nenhum problema neurológico ou de desenvolvimento, em documento publicado recentemente no Jornal Europeu de Pediatria. Eles reforçam a importância da higiene do sono, da mudança de hábitos (inclusive com uso do diário do sono) e da terapia cognitivo comportamental como primeiras opções para auxiliar os pais nessa tarefa de regular o sono dos filhos.

Nos casos em que nada disso funcionar, a diretriz sugere o uso de melatonina em baixas dosagens, por tempo limitado, e com acompanhamento médico. Esse é um hormônio endógeno, produzido pela glândula pineal do cérebro, e cuja principal função é regular o ciclo circadiano, estimulando o sono ao final do dia. Apesar de ser naturalmente produzida pelo organismo, é possível obter a melatonina por meio de suplementação.

O documento reforça que os pais devem ser informados sobre potenciais eventos adversos do uso de melatonina e da falta de dados de segurança de longo prazo. A diretriz também aponta que o uso do suplemento não deve substituir as boas práticas, incluindo a higiene do sono.

Contudo, apesar das ponderações no documento europeu, a recomendação de melatonina chamou a atenção de especialistas, sobretudo por tratar do manejo da insônia em crianças saudáveis. Na avaliação de Soster, a proposta de usar melatonina como parte do tratamento da insônia em crianças é "extremamente delicada" e pode passar a falsa impressão de ser um caminho facilitador e aumentar o consumo indiscriminado da substância.