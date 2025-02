Cientistas querem mudar diagnóstico de obesidade: corpo maior não define

Mas o IMC, por si só, não nos diz se uma pessoa tem problemas de saúde relacionados ao excesso de gordura corporal. Ter um IMC acima de 30 não significa ter problemas de saúde associados. Isso pode ocorrer em uma pessoa muito alta ou em alguém que tende a armazenar gordura corporal no abdômen, mas que tem um peso “saudável”.

Por outro lado, outras pessoas que não são atletas, mas têm excesso de gordura, podem ter um IMC alto, mas nenhum distúrbio de saúde associado.

O IMC é, portanto, uma ferramenta imperfeita para nos ajudar a diagnosticar a obesidade.

Qual é a nova definição?

O objetivo da Lancet Diabetes & Endocrinology Commission on the Definition and Diagnosis of Clinical Obesity era desenvolver uma abordagem para essa definição e diagnóstico. A comissão, estabelecida em 2022 e liderada pelo King’s College London, reuniu 56 especialistas em aspectos da obesidade, incluindo pessoas com experiência vivida.

A definição e os novos critérios de diagnóstico da comissão mudam o foco do IMC como definidor isoladamente. Incorpora outras medidas, como a circunferência da cintura, para confirmar um excesso ou distribuição não saudável de gordura corporal.