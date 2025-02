12 erros que colocam você em risco ao fazer atividades na água

12. Escolher locais inapropriados para esportes com prancha ou caiaque

Para evitar acidentes e ferimentos em banhistas, escolha locais com menos pessoas para praticar surfe, caiaque, stand-up paddle ou outras modalidades. Mesmo em áreas mais isoladas, mantenha atenção redobrada para evitar atingir quem possa estar mais distante da praia.

Fontes: Eduardo Rauen, médico no Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em exercício e esporte pela SBMEE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte) e cofundador da healthtech Liti; Fellipe Savioli, médico do esporte e professor de nutrologia do Hospital Albert Einstein; Sérgio Eduardo Nassar, professor na Universidade Federal do Pará, atua na faculdade de educação física com ênfase em atividades aquáticas; Milena Perroni, docente de fisioterapia do CCBS (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde) da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Rogério Velinho, especialista em lazer pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e membro da CBE (Confederação Brasileira de Esportes); Adonis Carnevale, mestre em ciências pela USP (Universidade de São Paulo), neurocientista, fisiologista do exercício e presidente do Instituto Fisiologia na Prática. *Fontes consultadas em reportagem de 23/02/23.

