Genética define o 'shape'? Entenda como genes influenciam o tipo de corpo

A questão é que as pessoas têm diferentes combinações das várias versões de um gene envolvido, por exemplo, na mobilização de gordura de reserva para queima. Isso não quer dizer que o seu conjunto de genes engajados no ganho de massa magra também seja menos eficiente. Ganho de massa magra e perda de peso são processos distintos, geridos por combinações gênicas diferentes.

Músculos, treino, modalidade

Imagem: iStock

Há ainda outro fator de origem genética que pode interferir no seu desempenho físico: a configuração muscular. As fibras musculares humanas podem ser de três formas: as do tipo 1 tendem a se contrair mais lentamente; as do tipo 2a têm velocidade de contração média; e as do tipo 2x, velocidade de contração rápida.

Todo mundo tem os três tipos em seus músculos, mas há sempre uma ou outra que predomina, o que é geneticamente determinado como também influenciado pelo regime de treinamento e modalidade de atividade física, diz Cipolla.

Pode haver, então, uma relação entre seu perfil genético de fibras musculares e as suas facilidades (ou dificuldades) para ter um corpo definido. Quem tem mais fibras do tipo 1 tende a ir melhor em atividades de resistência e longa duração, como a maratona, podendo ter mais facilidade para queimar gordura. No outro extremo, os que apresentam mais fibras do tipo 2x podem ir melhor em exercícios de rápida contração, como a musculação, estando mais propensos ao ganho de massa magra.