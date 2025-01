Como a inteligência artificial é capaz de identificar o risco de suicídio

Segundo a médica, a tecnologia permite um rastreamento em relação a informações presentes no próprio prontuário, realizando uma investigação aprofundada, usando escalas como PHQ9 —um questionário de saúde do paciente que auxilia o diagnóstico de depressão, quantificar os sintomas e monitorar a gravidade—, ou a C-SSRS, que avalia a probabilidade de suicídio. "Assim, aparecendo em forma de pop-up para o clínico, a partir do levantamento da IA, é possível definir a melhor conduta conforme o nível de risco, se baixo, médio ou alto."

A psicóloga Milane Correia, coordenadora do Caps II (Centro de Atenção Psicossocial) do município de Jequié (BA), e coordenadora do NAP (Núcleo de apoio Psicopedagogo) do curso de medicina da Unex (Universidade de Excelência) de Jequié, também vê na aplicação de IA para identificar sinais de suicídio um avanço promissor na área da saúde mental. "Tem potencial de salvar vidas ao permitir intervenções mais precoces e personalizadas."

Papel da IA na prevenção

Um estudo feito por pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard (EUA) e do Cidacs/Fiocruz Bahia (Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fundação Oswaldo Cruz) mostrou que o suicídio cresceu no Brasil entre 2011 e 2022.

Dessa maneira, a IA assume papel essencial na identificação de potencial suicídio, para haver intervenção e acompanhamento adequados. Veja os possíveis benefícios:

Identificação de risco a partir da análise dos dados do prontuário do paciente. A IA pode avaliar características, como idade, diagnóstico de depressão, comorbidades, doenças clínicas, uso de entorpecentes, e emitir um alerta ao médico. Segundo a psiquiatra do IPq, muitas vezes o paciente não comenta sobre a ideia de suicídio direto ao médico, mas quando perguntado, acaba falando.