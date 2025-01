Febre das bebidas isotônicas: quem precisa repor sais minerais com elas?

A reposição de eletrólitos é mais comumente indicada para quem pratica exercícios físicos intensos e duradouros, especialmente em dias muito quentes, quando o suor costuma ser mais abundante.

Alguns exemplos incluem corridas longas, jogos de futebol ou outros esportes e pedaladas de grandes distâncias —mas qualquer esforço físico que ultrapasse uma hora já justifica a recomendação, segundo o nutrólogo Rodrigo Pimental.

Nessas situações, há uma perda maior de líquidos e eletrólitos que precisam ser repostos para evitar problemas como desidratação, cãibras e queda no desempenho físico.

Já para quem é sedentário ou pratica atividades leves a moderadas, normalmente não é necessário repor eletrólitos com suplementos ou bebidas específicas. Nesse caso, beber água e ter uma alimentação equilibrada já garante o que o corpo precisa.

Pimental explica que, fora do contexto esportivo, há também quadros que requerem indicações de reposição de eletrólitos.

"Pessoas com diarreia ou vômito severos, trabalhadores em condições extremas (bombeiros, por exemplo), algumas doenças específicas (como insuficiência adrenal, condição em que as glândulas adrenais não produzem quantidades adequadas de hormônios essenciais ou fibrose cística) e, em alguns casos, idosos, mas sempre com uma avaliação individual por um profissional da saúde", explica ele, que é nutrólogo do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. uma das unidades da rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) em Salvador.