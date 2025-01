Virais na internet, misturas de produtos de limpeza são supertóxicas

Misturas caseiras para "incrementar" a limpeza dos ambientes têm viralizado nas redes sociais. No entanto, isso pode ser muito perigoso.

Em 19 de janeiro, em Itapetininga (SP), uma jovem foi hospitalizada após sofrer falta de ar, confusão mental e ardência nos olhos devido a uma mistura tóxica de produtos de limpeza. Na tentativa de intensificar a faxina do banheiro, ela combinou dois produtos: um com ácido clorídrico e o outro com hipoclorito de sódio. A mistura produziu um gás tóxico que a fez passar mal.

É comum as pessoas pensarem que vários produtos utilizados simultaneamente possam potencializar a limpeza e, justamente por falta de informação, não sabem que tais combinações podem causar reações químicas e formar novos compostos perigosos e prejudiciais à saúde.