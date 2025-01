Dicas para você manter a motivação para treinar durante o verão

Nos primeiros meses do ano, vemos muita gente disposta a mudar hábitos e começar a fazer exercícios.

Mas, com o calorão do verão, a motivação para treinar pode derreter tão rápido quanto o sorvete em um dia quente. Isso porque com temperaturas elevadas o desconforto da atividade física tende a ser maior.

Porém, com um bom planejamento, você vai conseguir manter a rotina de exercícios no verão. Confira!