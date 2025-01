4 sinais de que alguém é falso, mas disfarça bem, segundo a psicologia

A má primeira impressão ocorre quando inconsciente e precipitadamente concluímos que o outro é suspeito. A partir do que se vê, ouve e escuta, o cérebro cruza informações e estabelece padrões para nos ajudar a compreender o mundo à nossa volta e a nos manter seguros e preparados para nos defender.

Há o risco de antipatia imediata também quando o indivíduo tem uma semelhança física ou de comportamento com alguém que nos causou algum mal ou aborrecimento no passado, ou quando seu modo de ser diverge completamente do nosso. Nesses casos, ficamos na defensiva. "Há ainda características que repudiamos em nós e que podem ser perceptíveis no outro. Nos incomodam tanto que queremos distância", aponta a psicóloga Leide Batista.

Mas, para ter certeza se o que se sente ou percebe em relação ao outro faz sentido ou não, é necessário passar mais tempo juntos. É importante ressaltar que isso não significa que as intuições nunca devam ser consideradas, pois valores transmitidos por palavras e atitudes, aparência e amizades são pistas, e quando o cérebro tem mais informação para combinar experiências novas com as anteriores, isso torna a intuição, assim como o agir, mais experiente e confiável.

