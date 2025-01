Calistenia: defina os músculos com 8 exercícios feitos só com peso do corpo

O treino calistênico tem desde movimentos básicos, como flexão e agachamento, até exercícios mais complexos Imagem: iStock

8 exercícios de calistenia para trabalhar o corpo todo

Com a ajuda do profissional de educação física Cauê La Scala Teixeira, apresentamos movimentos básicos que utilizam apenas o peso de corpo. Eles podem ser realizados por praticantes com qualquer nível de condicionamento e são essenciais para a evolução na calistenia. Converse com seu treinador para incluir os exercícios em sua rotina.

1 - Barra fixa

Músculos trabalhados Costas, bíceps e abdome

- Pendure-se na barra com as mãos afastadas na largura dos ombros e as palmas viradas para a frente