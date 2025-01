Má ciência ameaça saúde: análises incorretas fazem medo de vacinas crescer

Erros de análise e seus impactos nos resultados

Apesar desses erros nos registros, não é esperado que estejam concentrados em grupos específicos, como vacinados ou não vacinados. Assim, os resultados obtidos a partir da análise desses dados deveriam refletir padrões gerais da amostra. Mas o estudo usou uma análise inadequada.

O principal problema está relacionado ao tempo do início da vacinação no Brasil, que começou em 2021. Então casos de 2020 não podem ser comparados em relação a vacinação, uma vez que não existia vacinados naquele momento.

A comparação correta seria entre pessoas com início dos sintomas no mesmo período do ano (tempo calendário). Neste caso, vacinados e não vacinados serão comparados em condições semelhantes de capacidade do sistema de saúde e medidas de controle da pandemia.

Mas os autores compararam esses grupos com base no intervalo entre sintomas e óbito ou alta. Assim, pessoas infectadas em 2020 foram comparadas, por exemplo, a pessoas infectadas em 2022, ignorando diferenças importantes. Em 2020, o sistema de saúde estava despreparado para a pandemia e não havia vacina disponível. Em contraste, em 2022, as vacinas estavam amplamente distribuídas e o número de novas hospitalizações devido à covid-19 era significativamente menor.

Outro problema significativo no estudo é a forma de categorização da situação vacinal. O sistema de SRAG vincula as datas de vacinação, mas essas podem ser registradas após a alta hospitalar, incluindo doses aplicadas após o início dos sintomas. Isso distorce a análise, pois essas doses não representam status de vacinação no momento da infecção.