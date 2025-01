Vitória do BBB ficou quase 2 semanas sem fazer cocô: o que isso pode causar

É importante ressaltar que estresses e mudanças no ambiente podem impactar o funcionamento do intestino. Dificuldades passageiras para fazer cocô, como durante viagens ou quando você não se sente confortável no local, são comuns e tendem a passar quando as circunstâncias se normalizam. Neste caso, o quadro se chama constipação aguda.

Quando a dificuldade de evacuação se estende por cerca de 30 dias, ela é definida como constipação crônica. O quadro pode começar de forma sutil e persistir por meses ou anos. Por isso, é importante notar eventuais mudanças no padrão de idas ao banheiro, além de eventuais sintomas como dores antes, durante ou depois de evacuar. Há, ainda, a chamada "constipação funcional". Com maior incidência entre as mulheres, são os casos em que não se identifica uma origem física para a enfermidade.

Os sintomas da constipação variam de pessoa para pessoa, podendo incluir cólicas e inchaço local Imagem: Getty Images

As mudanças da normalidade intestinal são multifatoriais. Alterações no trato gastrointestinal, no sistema nervoso ou nos músculos da pélvis são os principais responsáveis pela constipação.

Hábitos alimentares e sedentarismo também podem contribuir para o quadro. Uma dieta pobre em fibras e o consumo reduzido de água são fatores de risco, assim como disfunções hormonais (como hipotireoidismo e diabete) não controladas e o costume de segurar o cocô repetidamente. Problemas neurogênicos que afetam a musculatura do intestino e o uso de medicamentos que podem reduzir os movimentos intestinais, como antidepressivos, analgésicos como opioides, medicações com cálcio e anticolinérgicos podem prejudicar o devido funcionamento do sistema digestivo.

Cerca de 12% da população mundial apresenta queixa de constipação. Em relação aos europeus, a população das Américas sofre duas vezes mais com o problema e cerca de 30% a 40% das pessoas com 65 anos ou mais citam a constipação como um incômodo. As gestantes são mais suscetíveis, seja pelo aumento do peso, pela maior pressão na região, ou pelo perfil hormonal, que favorece a constipação e a piora do problema.