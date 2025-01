Vitamina K2 é importante para o sangue: quais sintomas de que está faltando

Esse conjunto é tão importante, que o Ministério da Saúde recomenda a aplicação de uma injeção de vitamina K nos recém-nascidos para evitar possíveis sangramentos e até mesmo o desenvolvimento da chamada doença hemorrágica do recém-nascido, que pode causar sangramentos na pele, na região gastrointestinal e intracraniana do bebê.

Geralmente, os bebês apresentam deficiência por conta da função hepática ainda imatura e da baixa quantidade da vitamina que é passada para a criança através da placenta, ou do leite materno.

Para que serve?

O K é da palavra germânica koagulation, que significa coagulação. A vitamina K2 essencial para ajudar o fígado na produção de diversas proteínas envolvidas na coagulação sanguínea e no equilíbrio do cálcio. Envolvida no transporte do mineral dentro do organismo, contribui para melhorar a densidade óssea, evitando o risco de fraturas, e previne a deposição de cálcio no revestimento das paredes dos vasos sanguíneos, o que ajuda a evitar aterosclerose —que pode culminar em um infarto ou AVC.

A vitamina K2 ainda é mais biodisponível e bioativa quando comparada a sua irmã, a K1, ou seja, é absorvida mais facilmente pelo corpo e tem um tempo maior de vida na corrente sanguínea.

Quais são os alimentos ricos em vitamina K2?

Alimentos de origem animal, como: