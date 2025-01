Não tente fazer isso em casa: as piores trends de cuidados com a pele

"As peles sensíveis apresentam maior predisposição a reações alérgicas e, quando isso ocorre, pode aumentar as manchas devido à inflamação. Além disso, a substância contribui para ressecamento excessivo da pele. Já axilas, virilha e áreas íntimas são regiões mais delicadas e, portanto, há um risco maior quando usada nesses locais", diz Montanheiro.

O uso de suplementação de vitaminas é também famoso entre as trends como um agente anti-idade. No entanto, Montanheiro explica que os resultados dependem de fatores como alimentação, estilo de vida e cuidados com a pele. "Deve-se usar os suplementos após a avaliação de especialistas, se necessários, e combinados a uma dieta equilibrada, proteção solar e cuidados diários com a pele para melhores resultados."

Produzir o próprio creme

Uma receita que seria anti-idade e capaz de clarear manchas feita a base de arroz tem circulado nas redes sociais como o segredo das coreanas. No entanto, como explica Carla Bortoloto, dermatologista e tricologista, essas receitas são antigas e o ativo que se encontra a partir do demolho do arroz é um tipo de ácido —ácido fítico—, cuja função é clarear as manchas da pele. Porém, sua ação só ocorre quando é manipulado adequadamente e em forma concentrada.

"Essa maneira caseira não permite o seu efeito benéfico, pois a forma de penetrar adequadamente é insuficiente e não indicada. É sempre melhor optar pelo seu uso em forma de creme industrializado ou manipulado, indicado por uma especialista", diz Bortoloto.