Dor na barriga não é o único: veja outros sinais de apendicite

Portanto, é essencial buscar atendimento médico sempre que você ou outra pessoa tiver dor abdominal persistente ou dor abdominal que iniciou na região umbilical e progrediu para o lado direito do abdome —sobretudo se essa dor for aumentando e vier acompanhada de outros sintomas.

Como é o diagnóstico e o tratamento da apendicite

O diagnóstico de apendicite costuma ser baseado no quadro clínico do paciente, considerando os sintomas apresentados e um exame físico de palpação abdominal. Entretanto, há a possibilidade de complementação com exames de sangue e exames de imagem, como ultrassonografia de abdome e tomografia de abdome total.

Uma vez confirmado, o tratamento da apendicite é essencialmente cirúrgico para a remoção total do órgão. O procedimento pode ser realizado por videolaparoscopia, cirurgia robótica ou cirurgias abertas com incisões na lateral direita do abdome ou na região central, a depender da gravidade do caso.

Fontes: Raymundo Paraná, livre-docente e professor titular de gastro-hepatologia da Faculdade de Medicina da UFBA (Universidade Federal da Bahia); Lucia de Oliveira, doutora em cirurgia do aparelho digestivo pela USP e titular da SBCP (Sociedade Brasileira de Coloproctologia); e Aline Celeghini, médica cirurgiã geral e coloproctologista, docente da graduação de medicina da Universidade Anhembi Morumbi.

* Com informações de reportagem publicada em 20/07/2023