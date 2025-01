De olho no burnout: 12 sinais que podem indicar que você tem o problema

1. Exaustão emocional

Se você experimenta constantemente sentimentos de fadiga e a sensação de que faltam recursos emocionais, é bom ficar atento. A exaustão é uma das características mais importantes para a identificação do burnout e acontece quando o profissional sente que não tem energia para lidar com situações estressoras e com as exigências comuns do trabalho, além da perda do entusiasmo.

2. Despersonalização

A despersonalização é uma característica que se manifesta entre as pessoas com a síndrome. Ela é importante de ser observada uma vez que é categórica para diferenciar o burnout do estresse. Também denominada cinismo, ela ocorre quando as pessoas passam a agir com indiferença, a ter comportamentos de hostilidade e uma atitude negativa em relação à profissão e às pessoas envolvidas no ambiente de trabalho, como colegas, chefes e, no caso de profissionais que lidam com o público, pacientes e clientes, por exemplo. A despersonalização é chamada assim devido ao distanciamento emocional com as outras pessoas.

Se você se sente desanimado com frequência no trabalho, insuficiente, com ansiedade, insônia e sintomas de depressão, é bom procurar ajuda de um psicólogo e/ou psiquiatra Imagem: iStock

3. Baixo sentimento de realização

Trabalhadores com burnout tendem a apresentar menores índices de realização do que aqueles sem a síndrome. Eles se sentem frustrados, desmotivados, constantemente insatisfeitos com suas habilidades profissionais, pensam que suas habilidades são aquém daquelas necessárias, que eles não têm a devida competência e estão descontentes com o ambiente de trabalho. Tudo no trabalho se torna motivo de insatisfação e desprazer.