Ciprofloxacino: antibiótico trata infecção urinária, mas uso requer cautela

O Ministério da Saúde mantém uma cartilha (em pdf) para o Uso Racional de Medicamentos, mas você pode complementar a leitura com a Cartilha do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos - Fiocruz) (em pdf) ou do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (também em pdf). Quanto mais você se educa em saúde, menos riscos você corre.

Fontes: Renata Carriço de Lima Menezes, médica especialista em clínica médica e cuidados paliativos, professora da Faculdade de Medicina do UNINASSAU/CMH (Centro Universitário Maurício de Nassau/Centro Médico Hospitalar da Polícia Militar de Pernambuco). Integra o corpo clínico do HSE-PE (Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco), Hospital Maria Lucinda e Hospital Memorial São José (Rede D'Or); Camila Klocker Costa, professora do curso de farmácia da UFPR (Universidade Federal do Paraná), com mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela mesma instituição; Danyelle Cristine Marini, diretora do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia de São Paulo), professora do curso de medicina na Unifae (Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino/São João da Boa Vista) e nas Faculdades Integradas Maria Imaculada (Mogi Guaçu/SP); Amouni Mourad, farmacêutica, professora do curso de Farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e assessora técnica do CRF-SP. Revisão técnica: Amouni Mourad.

