Divulgado pelas influencers, bronzeamento artificial é proibido no Brasil

Seu objetivo com a intervenção, explica em um dos vídeos, é apagar "marquinhas indesejáveis de biquíni", criando uma única, com adesivos especiais. VivaBem entrou em contato com Rayane, mas ela não se pronunciou até o momento. O espaço permanece em aberto para futuras manifestações.

Rayane não está sozinha na perseguição ao "bronze" perfeito. A internet está repleta de influencers compartilhando imagens de suas sessões, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Há anúncios comercializando sessões em câmeras de bronzeamento nas redes sociais e algumas páginas de clínicas chegam a ser destacadas na busca do Google, dada a procura por esse tipo de serviço.

Resolução RDC nº 56/2009 da Anvisa proíbe o uso de câmaras de bronzeamento artificial no Brasil. A medida foi motivada por estudos que relacionam a prática a um aumento de 75% no risco de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento antes dos 35 anos. Segundo especialistas, as radiações UVA utilizadas nesses equipamentos penetram profundamente na pele, causando danos cumulativos e aumentando os riscos de câncer e envelhecimento precoce.

Algumas clínicas chegam a utilizar técnicas de marketing que minimizam os riscos à saúde, alegando que seus equipamentos são seguros por filtrarem parte das radiações ultravioleta. Contudo, dermatologistas alertam que o perigo persiste mesmo com essas adaptações.

Os especialistas enfatizam que qualquer bronzeado é uma reação instintiva da pele a uma agressão, indicando danos ao DNA celular. A exposição à radiação ultravioleta, seja natural ou artificial, é responsável por um aumento significativo de câncer de pele, incluindo os tipos mais agressivos, como o melanoma. Segundo dados da Academia Americana de Dermatologia, o uso de câmaras de bronzeamento antes dos 20 anos aumenta em 47% a ocorrência desse tipo de câncer.