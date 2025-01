Carol Dieckmann diz que comia uma vez ao dia para papel; quais os riscos?

Carolina Dieckmann, 46, compartilhou nas redes sociais na segunda-feira (20) que comia apenas uma vez ao dia como parte de sua preparação para um personagem. A atriz respondeu a várias dúvidas enviadas por seus seguidores sobre o processo de emagrecimento.

"Fiz um filme em julho que eu achei que a personagem, o esgotamento dela, emocional, seria bom que no físico isso tivesse também uma resposta. Eu fiz um jejum muito difícil de fazer, mas com acompanhamento médico, com exames, recolocando vitaminas que não conseguia pela alimentação, eu comia uma vez por dia [...] Não vou falar muito sobre porque o que eu faço não serve para qualquer pessoa", disse.

Os riscos de comer só uma vez por dia

Pode comprometer saúde e imunidade. De acordo com Liz Kirchhoff, nutricionista funcional e mestre em neurociências, "é impossível consumir todos os nutrientes necessários em uma única refeição, o que pode comprometer a saúde geral e a imunidade".