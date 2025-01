Não é só o vaso sanitário: veja outros sete lugares mais sujos da casa

2. Controle remoto

Como passa de mão em mão e vive caindo no chão, ele costuma ser um dos objetos mais sujos em uma casa. Mas não precisa abandoná-lo e se levantar quando quiser trocar de canal. Basta limpar o item com álcool às vezes e, quando usar o aparelho, nunca comer, coçar o nariz ou os olhos sem antes higienizar as mãos —isso vale também para outros objetos dessa lista.

3. Interruptor

Imagem: Getty Images

O pequeno e inocente botão tem mais de 200 tipos diferentes de bactérias. Calma, não precisa ficar neurótico e limpar o interruptor toda vez que for acender ou apagar a luz. Basta manter bons hábitos de higiene, como lavar as mãos frequentemente, principalmente antes das refeições, e manter o interruptor limpo.

4. Teclado

Acumula pó, restos de comida, células mortas e até partículas de cocô, criando um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias. No teclado que você usa pode ter até 200 vezes mais germes que no assento do vaso sanitário. Para evitar problemas, procure limpá-lo de tempos em tempos com um pincel e um pano com álcool.