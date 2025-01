Conhece adeptos? Implante capilar vive auge no Brasil: 'Todo mundo elogia'

"O Brasil tem se destacado como um destino de referência para o transplante capilar. Muitas vezes, pessoas de diferentes partes do mundo optam por vir ao país em busca das renomadas técnicas de transplante", diz um trecho da pesquisa.

Outro levantamento sobre implantes capilares, este da Mordor Intelligence, mostra que o mercado global de procedimentos deve apresentar uma taxa de crescimento de 8,96% ao ano até 2029.

Para Alan Wells, cirurgião plástico formado pela USP e responsável pela Clínica Wells, esse crescimento tem a ver com a qualidade dos procedimentos, inclusive no Brasil. "A tônica para o transplante capilar moderno é a naturalidade, e os transplantes feitos no Brasil são de ponta, temos cirurgiões experts brasileiros que se destacam no cenário mundial", diz.

Giovanni Bucchi Bombassei, 31, foi uma das pessoas que optou pelo implante capilar. "Meu pai assumiu a careca com uns 35 ou 40 anos. A gente brincava e ele me falava que eu também ia ficar careca. Então eu ficava nessa de que eu teria que assumir a careca, não ia ter jeito", conta.

Antes de buscar pelo implante, em uma época em que o procedimento ainda não era tão popular, Giovanni foi atrás de tratamentos clínicos, mas, após a pandemia de covid-19, a situação piorou. "Lembro que no ano passado fiz uma promessa: se o São Paulo fosse campeão da Copa do Brasil, eu ia raspar a careca. Isso sempre foi um tabu para mim." Após raspar, Giovanni viu que as "entradas" eram maiores do que ele imaginava —e foi assim que optou pelo implante.

"O que mais incomoda é a demora. Umas 8 horas na mesma posição, mas senti bem pouca dor", lembra. Segundo ele, os resultados definitivos podem aparecer após um ano, mas na metade desse tempo já é possível ver uma diferença considerável. "Agora já faz oito a nove meses [do procedimento] e já está muito bom, todo mundo elogia."