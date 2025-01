Funciona, mas não faz milagre: como gemada ajuda no ganho de massa muscular

Para melhorar a imunidade, vale combinar a gemada com alimentos ricos em vitamina C, como limão e laranja, e com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, como alho e gengibre, respectivamente.

O combo de benefícios funciona ainda mais com a recomendação básica de ter uma dieta saudável e balanceada, além de praticar exercícios físicos regularmente.

* Com informações de reportagem publicada em 29/07/2023