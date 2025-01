Cientistas descobrem técnica para apagar memórias ruins do cérebro

Questionários posteriores revelaram que os voluntários tinham mais dificuldade em recordar as memórias negativas misturadas com as positivas.

O estudo sugeriu que a TMR reativou as memórias positivas, sobrepondo as negativas. Além disso, os resultados indicam que a TMR pode reduzir a intensidade de memórias negativas mais antigas, alterando a forma como as experiências emocionais são armazenadas durante o sono.

Entenda o papel da memória

Imagem: Getty Images

Definida como a capacidade do cérebro de adquirir, armazenar, conservar e evocar informações, sem a memória é impossível realizar atividades diárias, estabelecer relacionamentos ou aprender e progredir em nossas vidas.

A fase de aquisição das memórias, ou aprendizado, ocorre quando nossos sentidos captam informações através de estímulos. Isso envolve modificações químicas nos disparos entre os neurônios, que são responsáveis pelo processamento de memórias. O cérebro possui cerca de 86 bilhões de neurônios, que se comunicam por meio de suas redes e prolongamentos.