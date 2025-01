Gracyanne lamenta falta de sexo diário no BBB: ficar sem transar faz mal?

Sensação de prazer;

Redução da dor;

Qualidade do sono;

Melhora do sistema de defesa do corpo;

Aprimoramento do humor;

Envelhecimento "suave".

Um efeito imediato da atividade sexual é a sensação de prazer. Ela é definida como uma satisfação física e psicológica ou um contentamento derivado de todo tipo de interação sexual, o que inclui, mas não se limita às relações, carícias íntimas, masturbação, beijos, abraços, trocas de carícias, jogos sexuais, etc. A promoção dessas sensações positivas reforça o comportamento sexual e ainda melhora a autoestima, gerando um ciclo benéfico.

Quanto melhor for o sexo, melhor a qualidade do sono. Embora ainda não esteja totalmente esclarecido como uma coisa influencia a outra, tais conclusões partem da observação de que, em geral, quem dorme mal tende a ter uma pior performance sexual.

A sensação de bem-estar geral funciona como um escudo contra enfermidades. Já foi observado que transar 2 vezes por semana aumenta as taxas de IgA, um anticorpo que fica na linha de frente na batalha contra agentes causadores de doenças.

De modo geral, quem tem vida sexual ativa (inclusive por meio da masturbação) apresenta melhores humor e tolerância ao estresse. No dia seguinte a esse evento, as pessoas tendem a ter respostas mais positivas aos desafios do dia a dia.

A própria OMS esclarece que definir a saúde sexual é um trabalho em construção. No momento, os especialistas no assunto estabeleceram que ela deve ser entendida como um estado de bem-estar, físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade.