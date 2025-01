Descubra por que a maioria das pessoas toma café de forma errada

O cortisol também é considerado um hormônio relacionado ao estresse. Uma maior tolerância à cafeína pode, portanto, levar a níveis elevados de cortisol, que perturbam os ritmos circadianos e causam outros efeitos ruins sobre sua saúde.

Existe hora certa para beber café?

Prefira os momentos em que os níveis de cortisol diminuem naturalmente. Na maioria das pessoas, os níveis de cortisol chegam ao máximo entre 8h e 9h, 12h e 13h, e 17h30 e 18h30. Assim, o melhor seria aproveitar o horário entre 9h30 e 11h30, e 13h30 e 17h00, que são exatamente os momentos em que você precisa daquela força a mais para seguir o dia.

O que é importante deixar claro é que o horário é uma estimativa, que varia de acordo com a região que a pessoa vive (se é mais ou menos ensolarada, por exemplo), hábitos alimentares e estilo de vida.

Quem troca o dia pela noite apresenta maior risco de ter as alterações orgânicas mencionadas, por exemplo. Também evite beber o café preto em jejum, se o seu estômago for sensível, e depois das 18h30, para conseguir pegar no sono com mais facilidade. O que você menos precisa é estímulo na hora de dormir.

*Com informações de reportagem publicada em 10/06/2024