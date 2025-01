Como controlar o açúcar no sangue de forma prática

Todos os dias, as células do nosso corpo precisam de um componente primordial para que tenhamos energia para realizar as tarefas: a glicose. Esta substância é produzida principalmente no fígado, nos rins, ou obtida através da dieta com o consumo de carboidratos e gorduras.

Para que a glicose entre nas células, elas precisam da ajuda de outro elemento muito importante: a insulina.

Claro que essa dinâmica precisa estar harmônica para que os níveis de açúcar no sangue fiquem equilibrados. O problema é quando não há insulina suficiente, ou o trabalho de abrir as portas das células e permitir a entrada da glicose não é realizado de forma adequada. Aí, os níveis de açúcar no sangue ficam alterados, o que pode desencadear no desenvolvimento do famoso, e tão temido, pré-diabetes ou do próprio diabetes em si.