Parou de treinar? Voltar a ficar em forma não será tão difícil; entenda

Quando ficamos um tempo sem treinar, perdemos boa parte do condicionamento físico que às vezes suamos por anos para conquistar. Mas isso não é uma tragédia total.

Nossos músculos têm memória e, ao voltar para a academia, a tendência é que você tenha ganhos de força, resistência e hipertrofia maiores do que alguém que nunca fez exercícios —ou está sedentário há muitos anos.

Quando você faz um exercício pela primeira vez ou nas primeiras vezes, o nível de exigência muscular é bastante grande e atinge várias áreas do sistema nervoso. Essas áreas ativadas no cérebro conversam com outras, solicitando alguma ajuda para que o movimento seja planejado. Assim, a memória de causar contrações musculares é guardada dentro do sistema nervoso.