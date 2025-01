Falta de prazer pela vida vai além da depressão e pode ter outras causas

O diagnóstico clínico é feito a partir do relato e de observações das reações emocionais do paciente e/ou com a ajuda dos familiares. A anamnese envolve perguntas ao paciente sobre sentimentos em relação às atividades corriqueiras que costuma (ou costumava) gostar e sobre seus interesses.

No caso da anedonia, o sentimento ruim não passa e afeta vários aspectos da vida: saúde, trabalho, relacionamentos, família e vida social.

Em relação ao gênero, o feminino está mais relacionado ao sintoma, porque as mulheres, segundo comprovações científicas, são mais suscetíveis a sintomas depressivos. Porém, é fato que os homens procuram menos tratamento especializado para transtornos psicológicos e suicidam-se mais. Já os idosos tentem mais à anedonia pela perda de vitalidade que ocorre com o avanço da idade.

Como funciona o tratamento?

Imagem: iStock

Por ser um sintoma, e não um transtorno propriamente dito, a anedonia obrigatoriamente necessita ser tratada juntamente com a doença. O tratamento consiste na prescrição de medicamentos depressivos e de psicoterapia, associado ao estímulo à atividade física. No caso dos idosos, a exposição ao sol atua como coadjuvante do processo, devido ao mecanismo hormonal de estímulo luminoso sobre a glândula pineal.