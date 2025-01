Por quanto tempo posso mascar chiclete? Uso prolongado pode causar gastrite

Mascar chicletes para agradar ao paladar ou para melhor o hálito é algo que faz parte da vida cotidiana de muitos brasileiros —e um hábito inofensivo, desde que adotado com moderação.

Mascar por muitas horas pode desencadear crises de cefaleias tensionais (dores de cabeça causadas por tensão muscular) e enxaquecas em pessoas predispostas a esses distúrbios.

Do ponto de vista gastrointestinal também há riscos. Ao mascar a goma, aumentamos a produção de saliva e, consequentemente, a produção do suco gástrico, que fica aguardando a chegada do alimento para ser digerido dentro do estômago. Então, o hábito de mascar chiclete faz com que aumente a produção desse ácido parado, podendo levar a um quadro de gastrite.