'Sonhos têm segredos': veja as recentes descobertas da neurociência

Há sonhos que, de tão vívidos, podem ser relatados como se fossem um roteiro cinematográfico: cheio de conexões, com começo, meio e fim. Outros, no entanto, assemelham-se aos gifs do WhatsApp ou, no máximo, a um roteiro de vídeo curto, ao estilo da rede social chinesa TikTok. Embora possam ser impactantes e repletos de significados, apresentam estrutura muito mais simples que a descrição onírica do tipo "longa-metragem".

A analogia sobre as diferentes formas de relato de sonhos é da neurocientista Natalia Mota, pesquisadora do Instituto do Cérebro da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e uma das autoras de um estudo publicado em 2020 no periódico PLOS One, que confirmou que os relatos de sonhos ocorridos durante o estágio de sono REM tendem a ser mais complexos e conectados que os do sono não REM.

Divisão em quatro estágios

Os dois primeiros estágios do sono (N1 e N2) ocorrem quando a pessoa está saindo da fase de vigília e geralmente tem sonhos curtos, embora muitas vezes intensos para a transição do sono.