Para música, marca-passo e desfibrilador: os perigos do bloqueador de sinal

A indústria tem avançado para tornar dispositivos médicos mais resistentes a interferências, mas os riscos ainda existem. Modelos mais recentes de marca-passos e outros dispositivos são projetados para minimizar os efeitos de campos eletromagnéticos, segundo o cirurgião cardiovascular. "Mesmo assim, a cautela continua sendo essencial, especialmente em ambientes onde bloqueadores podem estar em uso", conclui.

Os bloqueadores de sinal também comprometem serviços públicos essenciais, como emergências e segurança pública. Rennó ressalta que interferências podem impedir chamadas para o 190 ou desorientar ambulâncias que dependem de GPS. "Em eventos de grande porte ou situações de crise, a interrupção de comunicações pode criar um caos ainda maior, dificultando evacuações ou resgates", afirma.

Relembre o caso

O uso de um bloqueador de sinal em uma praia brasileira gerou polêmica e repercussão nas redes sociais. O incidente envolveu um turista estrangeiro que utilizou o dispositivo para silenciar uma caixa de som Bluetooth que tocava música em alto volume. O vídeo, com 12 segundos de duração, foi compartilhado pelo argentino Roni Bandini e mostrou o momento em que o som foi interrompido.

Bandini, que afirmou ser o criador do equipamento, não divulgou a localização exata do ocorrido. Ele relatou ter passado por cidades como Salvador e Fortaleza durante sua viagem ao Brasil. O dispositivo usado no episódio, batizado de Pocket Gone, foi projetado para interferir em conexões Bluetooth, desconectando aparelhos próximos. A comercialização e uso desses dispositivos são proibidos no Brasil, salvo em casos específicos autorizados pela Anatel.