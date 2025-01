Água com gás não faz mal, mas você deve evitar se tiver esse problema

Gosta de água com gás, mas tem receio de que possa fazer mal? Relaxe! A única diferença em comparação com a água natural é a presença de gás carbônico, adicionado artificialmente para o líquido borbulhar.

Um copo de água gaseificada misturada com gelo, especiarias, limão ou outras frutas pode eliminar aquela vontade de tomar refrigerante ou até mesmo substituir um drinque. Use à vontade para cuidar do peso e da saúde.

Quem tem problemas de estômago, porém, deve ficar atento. Reportagem de VivaBem indica que o consumo de água com gás por essas pessoas pode gerar mal-estar, porque o processo de gaseificação da água resulta em ácido carbônico, o que deixa a água levemente mais ácida. Isso pode causar desconforto em casos de sensibilidade gástrica.