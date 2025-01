Por que viver mais não significa viver melhor para as mulheres?

As mulheres vivem mais que os homens, mas são realmente mais saudáveis? Um relatório do Fórum Econômico Mundial e da McKinsey, empresa de consultoria estratégica, do começo de 2024, intitulado "Fechando a lacuna da saúde das mulheres: uma oportunidade de US$ 1 trilhão para melhorar vidas e economias", mostra que as mulheres na verdade passam mais tempo de suas vidas com a saúde ruim.

A edição mais recente das Estatísticas de Saúde Mundial, divulgada pela OMS em maio de 2024, aponta que:

Entre 2019 e 2021, a expectativa de vida global caiu 1,8 ano, para 71,4 anos (voltando ao nível de 2012).