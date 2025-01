Não é só a esponja: cinco itens de cozinha que são campeões de bactérias

Troque o pano de prato ao menos uma vez ao dia;

Troque a esponja da pia regularmente e mantenha-a sempre limpa e seca;

Limpe a cozinha e materiais utilizados logo após o uso, mantendo sempre o espaço limpo e organizado.

Fontes: Aline Stipp, doutora em microbiologia e professora do curso de medicina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Cynthia Jurkiewicz Kunigk, professora do curso de engenharia de alimentos do IMT (Instituto Mauá de Tecnologia); Keliani Bordin, doutora em ciências da engenharia de alimentos e professora do curso de engenharia de alimentos da PUCPR, pesquisadora na área de micotoxicologia em alimentos e biomarcadores biológicos.

* Com informações de reportagem publicada em 12/08/2023